Неудачный день, как он есть: убойные фотоприколы

В этом выпуске: след от утюга на ноутбуке, разрисованный компьютер, разбитая миска с макаронами, застрявший в молнии шнур и, конечно же, сломанные ключи. А еще много чего другого.