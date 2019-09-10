Сколько боли и разочарования: детки до и после первого дня в школе

Сентябрь — это не только начало осени, но и старт нового учебного года. Надо сказать, не все школьники ждут это время с нетерпением. Особенно тяжело проходят первые учебные дни. И выглядит ребенок, возвращаясь домой, совсем не так, как утром, еще до того, как весь груз знаний пал на его хрупкие плечи. Пользовательница Твиттера с ником HelloKennedi создала тред с фотографиями детей до и после дня в школе, к которому активно присоединились другие люди, и вот что получилось.