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Вторник, 10.09.2019
Сколько боли и разочарования: детки до и после первого дня в школе
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Сколько боли и разочарования: детки до и после первого дня в школе

Сентябрь — это не только начало осени, но и старт нового учебного года. Надо сказать, не все школьники ждут это время с нетерпением. Особенно тяжело проходят первые учебные дни. И выглядит ребенок, возвращаясь домой, совсем не так, как утром, еще до того, как весь груз знаний пал на его хрупкие плечи. Пользовательница Твиттера с ником HelloKennedi создала тред с фотографиями детей до и после дня в школе, к которому активно присоединились другие люди, и вот что получилось.
Фото: twizz.ru
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