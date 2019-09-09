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Понедельник, 09.09.2019
Животные-хулиганы: забавные фотодоказательства
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Животные-хулиганы: забавные фотодоказательства

Не все животные милые и пушистые, и среди них есть хулиганы. Пользователи Reddit делятся фотографиями, которые доказывают, что даже самый безобидный котик может вести себя как настоящая сволочь. Сломать цветок или разгрызть хозяйскую мебель – обычное дело для этих нахалов. Порой они пытаются уйти от наказания, состроив милую мордочку или сделав вид, что ничего не произошло, но им нельзя доверять. Предлагаем вам взглянуть на этих хитрецов!
Фото: twizz.ru
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