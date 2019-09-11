Скачать
Среда, 11.09.2019
Королева бюджетных костюмов: малышка-косплеер из Австралии и ее образы
1 / 22

Королева бюджетных костюмов: малышка-косплеер из Австралии и ее образы

Вы с завистью смотрите на наряды знаменитостей, в которых они щеголяют на красных ковровых дорожках, и кусаете ногти от того, что не можете позволить себе такие же? Еще как можете, говорит Райли Дэшвуд! Маленькая австралийка — настоящая королева бюджетных костюмов, которые она собирает из всего, что подвернётся под руку. Картина, корзина, картонка — в ее гардеробе не участвует разве что маленькая собачонка, но кто знает, что придет в ее смекалистую голову в следующий раз!
Фото: twizz.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Хохот.
05:07 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь