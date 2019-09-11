Королева бюджетных костюмов: малышка-косплеер из Австралии и ее образы

Вы с завистью смотрите на наряды знаменитостей, в которых они щеголяют на красных ковровых дорожках, и кусаете ногти от того, что не можете позволить себе такие же? Еще как можете, говорит Райли Дэшвуд! Маленькая австралийка — настоящая королева бюджетных костюмов, которые она собирает из всего, что подвернётся под руку. Картина, корзина, картонка — в ее гардеробе не участвует разве что маленькая собачонка, но кто знает, что придет в ее смекалистую голову в следующий раз!