Посмейтесь ночью: красивые девушки кривляются и веселятся Подборка забавных и веселых фотографий, на которых девушки не стесняются дурачиться перед объективом фотокамеры. Эти девушки умеют посмеяться над собой, чем поднимают настроение не только себе, но и другим.