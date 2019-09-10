Скачать
Вторник, 10.09.2019
Категорически против: папы и питомцы, которых "они не хотели"
1 / 19

Категорически против: папы и питомцы, которых "они не хотели"

Сколько людей в детстве мечтали о собачке или котенке, но все мечты упирались в строгий взгляд папы и его однозначное "нет"? Но многие папы скрывают одну маленькую тайну. Едва животное, которое они не хотели, против которого выступали, которое должно было жить в гараже и не попадаться ему на глаза, поселяется в доме, папы начинают его любить. Иногда сильно. Иногда сильнее, чем детей, которые притащили этот "вшивый комок". Перед вами 20 отцов, которые были категорически против питомцев. Ключевое слово: были.
twizz.ru
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Хохот.
16:32 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь