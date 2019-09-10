Категорически против: папы и питомцы, которых "они не хотели"

Сколько людей в детстве мечтали о собачке или котенке, но все мечты упирались в строгий взгляд папы и его однозначное "нет"? Но многие папы скрывают одну маленькую тайну. Едва животное, которое они не хотели, против которого выступали, которое должно было жить в гараже и не попадаться ему на глаза, поселяется в доме, папы начинают его любить. Иногда сильно. Иногда сильнее, чем детей, которые притащили этот "вшивый комок". Перед вами 20 отцов, которые были категорически против питомцев. Ключевое слово: были.