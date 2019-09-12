Подборка снимков, которые приведут перфекционистов в ужас Если вы обращаете внимание на то, параллельно ли друг к другу поставлены тапочки или нож с вилкой, то вы однозначно перфекционист. Но есть вещи, которые неприятно лицезреть каждому из нас.