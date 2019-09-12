Кто в доме хозяин: забавные ситуации, когда коты отжали у собак лежанки

Принято считать, что кошки с собаками вместе не особо-то уживаются, и в этом противостоянии собаки одерживают верх: бегают за кошками, загоняя их куда-нибудь повыше. Как бы не так! Семейство кошачьих может смело показать псам, где их место и кто в доме хозяин (коты, конечно, по их собственному мнению). Перед вами 20 примеров, когда пушистые наглецы беспардонно занимали собачьи лежанки и ничуть этого не стыдились.