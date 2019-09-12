Жертвы ракурса и перспективы: забавные оптические иллюзии Ракурс и перспектива – это крутые штуки, с которыми можно играть бесконечно. По разными углами один и тот же объект может стать как гигантским, так и миниатюрным. Пользователи Reddit показывают, как им удалось снять оптическую иллюзию случайно или преднамеренно. Вы только посмотрите, какие забавные кадры у них получились!