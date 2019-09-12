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Строительный маразм и дизайнерские ляпы в школах: это шок
Школа - это то место, куда дети должны ходить каждый день, нравится им это или нет. И взрослые могли бы приложить все усилия, чтобы сделать это место по крайней мере приятным, не правда ли? Но у них иногда почему-то не получается...
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