Строительный маразм и дизайнерские ляпы в школах: это шок

Школа - это то место, куда дети должны ходить каждый день, нравится им это или нет. И взрослые могли бы приложить все усилия, чтобы сделать это место по крайней мере приятным, не правда ли? Но у них иногда почему-то не получается...