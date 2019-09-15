Вы не угадаете: примеры того, как можно легко ошибиться с возрастом человека

Одни люди выглядят моложе своего фактического возраста, другие - наоборот, старше, а есть и третья категория людей, по лицам которых просто невозможно определить их возраст. От слова "совсем".