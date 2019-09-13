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Пятница, 13.09.2019
Такие забавные: лучшие комедийные снимки дикой природы
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Такие забавные: лучшие комедийные снимки дикой природы

Конкурс комедийной фотографии дикой природы каждый год принимает огромное количество снимков, которые борются за звание самого-самого. В этом году финалистами стали 40 работ, которые оказались настолько хороши, что смех над ними продлит жизнь зрителей лет на 40, не меньше. Ведь как можно с каменным лицом смотреть на очаровательных выдр, пингвинов и медвежат и не выдавить из себя и тени улыбки? Правильно, никак!
Фото: twizz.ru
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Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Хохот.
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