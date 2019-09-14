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Смех до слез: нелепые балконные шедевры от дизайнеров-любителей
Балкон для нашего человека - это чуть ли не самое главное место в квартире, обладающее поразительной многофункциональностью и невообразимой вместительностью. И все благодаря неиссякаемой смекалке и креативу.
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