Смех до слез: нелепые балконные шедевры от дизайнеров-любителей Балкон для нашего человека - это чуть ли не самое главное место в квартире, обладающее поразительной многофункциональностью и невообразимой вместительностью. И все благодаря неиссякаемой смекалке и креативу.