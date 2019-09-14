Не травмируйте детскую психику: странные игрушки, которые точно не стоит покупать

Непонятно, что делать с людьми, которые сначала придумали, а затем выпустили такие игрушки в продажу. И нам, конечно же, не понять тех, кто покупает эти игрушки…