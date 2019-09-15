"Требуется работник на работу" и другие смешные объявления о приеме на работу

Вниманию читателя еще больше уморительных и казусных объявлений, собранных в одном обзоре. Удержаться от смеха читая такие, может быть очень сложно, а потому настоятельно рекомендуем проявлять повышенную осторожность. Хорошего настроения!