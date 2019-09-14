Наглые авиапассажиры, которых так и хочется убить

Если бы мы могли выбирать себе попутчиков, отправляясь в авиапутешествие, то таким людям запретили бы подниматься на борт самолета. Но, к сожалению, подобное невозможно, и единственный способ хотя бы как-то пристыдить таких людей - это фотографировать их и публиковать снимки в Instagram.