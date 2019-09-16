"Жертвы гламура": смешные фото из соцсетей Несмотря на то, что общество высмеивает даг-фейс, силиконовые губы, агрессивный макияж и прочий "тюнинг лица", многие девушки до сих пор прибегают к этим методам "прихорашивания"…