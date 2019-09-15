Курьезные ситуации, которые вытерпят только полные флегматики Увы, мир не идеален, и не все люди, живущие в нем, отличаются хорошими манерами. Иногда мы становимся свидетелями настолько раздражающих вещей или вызывающего людского поведения, что даже самый спокойный человек в мире может прийти в бешенство от этого.