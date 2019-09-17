Элита плачет в углу: народные "дизайнерские" хоромы Квартирный вопрос - один из самых сложных бытовых проблем, которую не так то просто решить, особенно, если это касается аренды, и тем более, если речь идет о крупных городах. Кто сталкивался, тот знает, что снять хорошее гнездышко даже за приличные деньги не так то и просто.