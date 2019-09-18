Надо решать проблемы по мере их возникновения: нестандартные решения

Порой диву даешься, чего только люди не соорудят из подручных материалов. Казалось бы, нет такой проблемы, которую очумелые мастера на все руки не в состоянии решить. Причём решения эти довольно неоднозначные, среди них есть и гениальные чудеса инженерной мысли, есть весьма странные вещи, а иногда попадаются и такие, что от смеха не сдержаться. Перед вами несколько нестандартных решений для насущных проблем от доморощенных инженеров.