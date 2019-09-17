Это что за чудище?: животные, которые очень "удачно" сфотографировались

Панорамировали, панорамировали, да не выпанорамировали! Каким на фото получился, таким и пригодился! Панорамные снимки давно меньше всего востребованы теми, кто любит непосредственно панорамы. Такой вид фоток теперь люб тем, кто хочет немного поиздеваться над окружающим миром. В особенности на животными. В особенности, над собаками.