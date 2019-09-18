Убойные комиксы про женские проблемы В наше время у девушек очень много забот и проблем. Надо подобрать правильную обувь, которая подходит наряду, надо выглядеть красиво и притягательно, надо ходить в спортзал и заниматься своей фигурой, чтобы потом сделать классное селфи. И эти комиксы покажут вам настоящую жизнь женщин.