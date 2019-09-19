Маленькие модники: "креативные" детишки, которым разрешили одеться самим В социальных сетях не утихает флешмоб, в котором родители позволяют детям одеться самостоятельно. Мы уже как-то показывали вам маленьких модников, которые дали волю своей фантазии и выбрали самые экстравагантные наряды. На этот раз их сменили другие не менее самостоятельные и креативные детишки. Они миксуют самые неожиданные предметы гардероба, а иногда превращают в одежду то, что совсем для этого не предназначено. Вы только взгляните на эту модную революцию!