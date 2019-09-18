Строго следовал рецепту, но не получилось Свои фирменные блюда многие могут приготовить с закрытыми глазами, а вот испечь что-то новенькое под силу не каждому. Даже строго следуя рецепту можно получить неожиданный результат. Одно неловкое движение, и кексики убегают из формы, а печенье превращается в комок слипшегося теста. Пользователи Reddit делятся своими забавными кулинарными провалами. После таких неудач кто-то хочет повторить свой подвиг, а некоторые обходят кухню стороной!