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Приколы и курьезы для отличного настроения
То же касается и владельцев ресторанов: большинство из них думает, что в их заведении всё в полном порядке, начиная с интерьера и заканчивая тарелками, в которых подаются блюда, но внимательные посетители то тут, то там замечают кое-какие недостатки. От дизайна меню с сомнительным словом на обложке и дырявых тарелок до туалетных комнат, где можно "сообразить" на двоих, а то и на троих -взгляните на ляпы и маразмы, с которыми можно столкнуться в различных заведениях общественного питания.
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