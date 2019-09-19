Приколы и курьезы для отличного настроения То же касается и владельцев ресторанов: большинство из них думает, что в их заведении всё в полном порядке, начиная с интерьера и заканчивая тарелками, в которых подаются блюда, но внимательные посетители то тут, то там замечают кое-какие недостатки. От дизайна меню с сомнительным словом на обложке и дырявых тарелок до туалетных комнат, где можно "сообразить" на двоих, а то и на троих -взгляните на ляпы и маразмы, с которыми можно столкнуться в различных заведениях общественного питания.