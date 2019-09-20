Вы будете смеяться до слез: курьезы и маразмы нашей жизни

Улучшается ли акустика, если петь, сидя в мусорном баке? Быстрее ли, чем пенная, остывает ванна из лапши? Повышается ли проходимость обуви, если её подошву обклеить зубами? Насколько быстрее можно спуститься с лестницы на лодке, нежели пешком? Удобно ли звонить по игровому джойстику? У нас нет ответов на эти вопросы! А у вас?