Пассажиры в метро и постеры - что между ними общего: забавные совпадения

Поездка в метро может обернуться встречей не только со странными и необычными пассажирами, но и собственным двойником, смотрящим на тебя с рекламного постера. И вот 22 наглядных доказательства этому!