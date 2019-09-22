Коллекция фото, которая доказывает, что у собак тоже есть логика

Хорошие мальчики - это всегда послушные создания! И если хозяин запретил что-то делать, то они обязательно это выполнят. Пусть немного не так, как того ожидал хозяин, но зато со всей старательностью и послушанием.