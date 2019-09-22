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Воскресенье, 22.09.2019
"Гламурные" звездные фото от австралийской пародистки
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"Гламурные" звездные фото от австралийской пародистки

Помните Селесту Барбер — искрометную австралийскую пародистку, которая "воссоздает" гламурные звездные фото? Сегодня мы познакомим вас с ее коллегой из Бразилии. Это Рената Нея, и она домохозяйка, мама, а еще очень позитивная дама. За ее страничкой в Инстаграме следят более 22 тысяч человек. Рената тоже копирует модельные снимки, добавляя в них юмор и самоиронию и показывая, как нелепо порой всё это смотрится с реальной женщиной в кадре.
Фото: twizz.ru
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