"Гламурные" звездные фото от австралийской пародистки

Помните Селесту Барбер — искрометную австралийскую пародистку, которая "воссоздает" гламурные звездные фото? Сегодня мы познакомим вас с ее коллегой из Бразилии. Это Рената Нея, и она домохозяйка, мама, а еще очень позитивная дама. За ее страничкой в Инстаграме следят более 22 тысяч человек. Рената тоже копирует модельные снимки, добавляя в них юмор и самоиронию и показывая, как нелепо порой всё это смотрится с реальной женщиной в кадре.