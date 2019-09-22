От крошечных до больших: удивительные животные

Сегодня предлагаем впечатлится фантазией природы, которая создала этих животных самых невероятных размеров! От крошечного черепашонка до гигантского кальмара - взгляните на этих животных, один вид которых способен ввергнуть в шок, удивление или умиление.