Фотошоп предназначен только для креативных людей: фотоулики

Что будет, если соединить фантазию человека, которой нет границ и фотошоп? Ответ прост - получатся работы, которые можно назвать прекрасными и сумасшедшими одновременно. Не верите, смотрите сами.