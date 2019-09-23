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Настоящее собачье счастье: какого это быть мопсом (Фото)
У каждого творческого человека своя муза - у кого-то это прекрасная девушка, для кого-то это семья, кого-то вдохновляет природа вокруг или любимый город, а для фотографа Джереми Вича нет лучше музы, чем его пузатенький мопс по имени Норм.
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