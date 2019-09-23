Скачать
Вторник, 24.09.2019
Дружбу шуткой не испортишь: забавные фотопримеры
1 / 16

Дружбу шуткой не испортишь: забавные фотопримеры

Верные друзья пройдут вместе огонь, воду и медные трубы, но по-настоящему узы взрослых людей может проверить только внезапная шутка. И если вы готовы вместе со своим товарищем рассмеяться над их даже самым глупым розыгрышем, то значит это навсегда. Вашей дружбе можно ставить памятник, а вам самим вешать наградные медали и жать руки — ведь вы этого достойны. Если вы ещё не знаете, как разыграть своих приятелей, то вот вам небольшой список примеров того, какой сюрприз им можно устроить!
Фото: twizz.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Хохот.
23:29 Пн, 23 Сентябрь 2019 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь