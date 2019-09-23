Дружбу шуткой не испортишь: забавные фотопримеры Верные друзья пройдут вместе огонь, воду и медные трубы, но по-настоящему узы взрослых людей может проверить только внезапная шутка. И если вы готовы вместе со своим товарищем рассмеяться над их даже самым глупым розыгрышем, то значит это навсегда. Вашей дружбе можно ставить памятник, а вам самим вешать наградные медали и жать руки — ведь вы этого достойны. Если вы ещё не знаете, как разыграть своих приятелей, то вот вам небольшой список примеров того, какой сюрприз им можно устроить!