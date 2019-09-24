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Вторник, 24.09.2019
Любовь в первого "мяу": котики, которых забрали с приюта
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Любовь в первого "мяу": котики, которых забрали с приюта

Несмотря на то, что кошки гуляют сами по себе, они совсем не прочь обзавестись хозяином или хозяйкой. Особенно если пушистики живут в приюте — тут радость от обретения крыши над головой становится просто троекратного размера. И хоть по выражениям морд хвостатых это не всегда понятно, но они очень рады оказаться в любящем доме и помурлыкать рядом со своим человеком. Ну а фотографии хозяев и их новых питомцев сразу после становления одной семьёй выглядят ну просто замурчательно!
twizz.ru
Фото: pixabay.com
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