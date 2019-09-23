"Ей, там наверху, как погода?": люди, которые слишком высоки для этого мира

Стоит детям в детстве поесть чуть больше каши, чем уплетают за столом их сверстники, они тут же начинают расти вверх как на дрожжах. И в какой-то момент окружающие начинают дышать им в пупок, шутить про погоду «там наверху» и интересоваться, не увлекается ли наш герой прицельным закидыванием мяча в корзину. Но у высокого роста есть и свои плюсы — все люди становятся удобными подставками под локти, а ещё больше не нужно просить достать что-то с верхней полки. Ну а самое главное — на всех можно смотреть свысока!