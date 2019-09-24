Когда начальства нет на месте: забавные моменты на работе

Свежая коллекция фотографий, сделанных в рабочее время или в перерывах от работы людьми, которым, по-видимому, не приходится скучать в процессе зарабатывания денег. Поделки из канцелярских принадлежностей, карточные домики, манекены с дорожными конусами вместо шляпы, кресло из картонных коробок, электрик с крыльями, мини-кабинет для работы на компьютере… Чего только не придумают люди, лишь бы не работать!