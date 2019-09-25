Городским не понять: уникальный колорит деревенских дискотек

Кто не был на деревенской дискотеке, тот не был на настоящей дискотеке и, соответственно, многое потерял! Думаете, это слишком смелое заявление с нашей стороны? А вы сами посмотрите.