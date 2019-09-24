Эти люди заслуживают почетную премию Дарвина: сумасшедшие фото Премия Дарвина - виртуальная премия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым улучшив его.