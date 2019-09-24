Коты захватывают мир: прикольные фотокурьезы

В Twitter есть аккаунт "Военные гигантские кошки" (Military Giant Cats), в котором публикуются изображения, где огромные усатые создания взаимодействуют с военной техникой. Судя по всему, если кошки каким-то фантастическим образом увеличатся в размерах и решат-таки захватить мир, воспользовавшись военной техникой, то это будет выглядеть приблизительно так.