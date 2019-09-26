"Глазам не верю": забавные ситуации из разряда "остановись, мгновенье" Можно сделать много фотографий, но не поймать такого момента, о котором можно сказать: "Глазам не верю!". В данной подборке собраны фотографии, сделанные теми, кому посчастливилось поймать тот самый миг. Наверное, они и сами не ожидали такого! Смотрим и удивляемся...