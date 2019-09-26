Цветы жизни: милые и забавные детишки Дети сами по себе очень забавные - им не нужно стараться, чтобы развеселить окружающих. Эти фото будут тому подтверждением. Так что, если у вас есть маленькое чудо, то держите фотоаппарат наготове, чтобы не упустить моменты.