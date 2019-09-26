Змеи с руками: забавные дорисовки от талантливых людей В Интернете пофантазировали тему того, что было бы будь у змей руки... Как вы знаете людей в социальных сетях просить долго не нужно, все быстро ринулись пробовать пририсовать к фотографии змеи руки. Получилось забавно, и с такой небольшой деталью страшные пресмыкающиеся уже на кажутся такими грозными и пугающими.