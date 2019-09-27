Утро добрым не бывает: улетные фотодоказательства "Не хочу вставать" - вот, пожалуй, самая распространенная мысль, которая рождается в голове каждого человека после того, как прозвенит ненавистный будильник. Но даже если Вы сумели перебороть себя и встали с постели, это не означает, что Вы перестали спать, просто Вы это делаете на ходу!