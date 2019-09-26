Необычные и странные находки в комиссионках: вы будете в недоумении

В комиссионные магазины люди относят то, что жалко выкинуть, а другие там находят "жизненно" необходимые вещи, без которых просто никак не обойтись. Часто пользователи социальных сетей делятся своими находками. Вы только представьте, где-то же есть целое предприятие, которое производит такое безумие.