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Необычные и странные находки в комиссионках: вы будете в недоумении
В комиссионные магазины люди относят то, что жалко выкинуть, а другие там находят "жизненно" необходимые вещи, без которых просто никак не обойтись. Часто пользователи социальных сетей делятся своими находками. Вы только представьте, где-то же есть целое предприятие, которое производит такое безумие.
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