Портреты XIX века и домашние любимчики: что между ними общего

Владельцы домашних животных делятся на три основных типа: первые считают своих питомцев на ступеньку ниже всех остальных членов семьи, вторые относятся к ним на равных, а третьи относятся к ним, как к членам королевской семьи. А что обычно украшает стены домов, где живут королевские особы? Правильно: картины с их изображениями!