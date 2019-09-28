Отцовская любовь безгранична: забавные фотоулики

Многие из нас привыкли наблюдать за тем, как мамы заботятся о своих детях. Несмотря на то, что отцы тоже любят своих детей, они не так часто проводят время со своим чадом. Зато проведенное время обычно выливается в нечто большее, чем банальные игры. Представленная подборка фото наглядно продемонстрирует отцовскую любовь.