Ужасы какие: пугающие фото, глядя на которые кровь застывает в жилах

Эти фото смогут напугать каждого человека. Тут собраны фотографии, от которых мороз по коже. И даже понимание того, что это фото и, скорее всего, большинство из них - постановочные, не отменяет того факта, что лучше на ночь их не смотреть.