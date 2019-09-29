Забавные фотографии: попробуйте не зевать Эти смешные фотографии, способные вызвать зевоту у каждого, кто на них взглянет, изображают самых разнообразных зевающих животных мира природы. Поэтому если вы хотите спать, то будьте осторожны, потому что просмотр этой фотоколлекции может вызвать дремоту.