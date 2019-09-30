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Понедельник, 30.09.2019
Эксклюзив: фото, на которых знаменитые личности дурачатся как дети
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Эксклюзив: фото, на которых знаменитые личности дурачатся как дети

Многие из нас не привыкли вести себя легкомысленно, забавляться или кривляться. Между тем беззаботность и детское поведение улучшают работу мозга и продлевают жизнь. Не бойтесь ребячиться время от времени. Да, образ собранного и солидного человека порой идет на пользу, но поддерживать его постоянно не нужно ни вам, ни окружающим. Каждому хоть иногда хочется забыть о своей важной миссии и просто побыть собой.
kurioz.temaretik.com
Фото: kurioz.temaretik.com
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