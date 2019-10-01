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В школе всегда весело, и вот вам несколько неоспоримых доказательств
Школа-школа, я скучаю… Столько всего интересного было в школьные года: мы учились, радуясь хорошим оценкам и расстраиваясь из-за плохих, мы влюблялись, ходили на первые в жизни дискотеки в спортивном или актовом зале… и конечно же, мы веселились как могли.
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