В школе всегда весело, и вот вам несколько неоспоримых доказательств

Школа-школа, я скучаю… Столько всего интересного было в школьные года: мы учились, радуясь хорошим оценкам и расстраиваясь из-за плохих, мы влюблялись, ходили на первые в жизни дискотеки в спортивном или актовом зале… и конечно же, мы веселились как могли.